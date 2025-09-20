Grosso: “Domani partita difficile. Inter una delle squadre più forti d’Europa”

20/09/2025 | 12:14:40

Domani, alle 20:45, a San Siro, si terrà la partita tra Inter e Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha presentato il match così:

“Stessi punti dell’Inter? Sono numeri che lasciano il tempo che trovano, si riferiscono a cose successe nel passato con altri percorsi e altre strade. La gara sarà sicuramente difficilissima e dovremo cercare di fare una grande partita perché la squadra è una delle più forti in Italia e in Europa.”

Sui nuovi arrivati:

“Abbiamo tanti ragazzi nuovi. Devo provare a capire, anche vedendo attraverso delle partite, quello che siamo in grado di fare. C’è tanta strada da fare e, lungo questo percorso, incontreremo momenti positivi e negativi: dovremo mantenere l’equilibrio.”

Foto: Instagram Grosso