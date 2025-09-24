Grosso: “Dobbiamo alzare il livello in fretta. Non abbiamo sfruttato gli errori del Como”

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha analizzato ai microfoni Mediaset la sconfitta contro il Como: “Devo scoprire alcune cose e rifarei i cambi di oggi. La partita non è andata come pensavamo potesse andare, sono stati più bravi di noi e sicuramente è un avversario forte, che ha fatto una partita migliore, ma rifarei quei cambi. Abbiamo la necessità di prepararci bene e presto. Questa sera non ci siamo riusciti e usciamo dal campo con una prestazione non bella, contro un avversario che ha portato a casa un risultato meritato. Luca Lipani è un ragazzo in gamba, sta sbocciando e ha belle qualità. Mi aspettavo qualcosa di meglio, abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo sfruttato i loro errori. Abbiamo preso gol su due palloni regalati. Un insegnamento per tutti, abbiamo capito che il livello va alzato e dobbiamo farlo in fretta. Domenica ci aspetta una partita molto importante”.

Foto: Instagram Grosso