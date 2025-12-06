Grosso: “Direzione di gara particolare, ma vittoria pesante. Infortunio Pinamonti? A fine partita stava meglio”

06/12/2025 | 17:45:10

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di livello venuto qua con il veleno per ripartire. Abbiamo fatto gara pioena e ci siamo presi una vittoria pesante. I punti sono tanti, meritati e ce li teniamo stretti. Manteniamo i piedi per terra, siamo molto felici. L’arbitro lo consoco è internazionale e bravo, la conduzione è stata però particolare. Io ho sbagliato, ho perso lucidità, spero non accada più. I margini di Volpato sono tantissimi. Ha un potenziale alto. Quando si accende ha giocate diverse da tanti giocatori del campionato e suoi coetanei. Per migliorare deve giocare. In una situazione di difficoltà senza Berardi dobbiamo trovare un’opportunità e lui oggi l’ha fatto. Pinamonti a fine gara sembrava stare meglio, speriamo di recuperarlo, lo valuteremo nei prossimi giorni”

Foto: Instagram Grosso