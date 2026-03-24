Grosso: “Crisi dal calcio italiano? Anche colpa di noi allenatori”

24/03/2026 | 11:09:49

Intervistato da Repubblica, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ex campione del Mondo con la Nazionale italiana, ha parlato anche della crisi del calcio italiano.

Queste le sue parole: “Qualcosa si è perso, dal punto di vista tecnico. I risultati nelle Coppe ci dicono che dobbiamo tornare a crescere. In campo serve coraggio. La colpa è anche di noi allenatori e dei club, che selezionano i ragazzi per caratteristiche fisiche, dimenticando che al centro del nostro sport c’è il pallone”.

In A gli italiani sono sempre meno. “Dobbiamo puntarci di più e prima, quando sono piccoli. Ne gioverebbe la Nazionale”.

Foto: sito Sassuolo