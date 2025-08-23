Grosso: “Contento della prestazione. Abbiamo saputo soffrire anche in 10”

23/08/2025 | 21:11:43

Fabio Grosso ha commentato a DAZN l’esordio in campionato del Sassuolo. “Sicuramente si poteva fare qualcosa di più, ma sono contento della prestazione. Per noi non era facile, abbiamo scoperto il livello che c’è. Siamo stati dentro la gara, abbiamo saputo soffrire. Sono contento di come i ragazzi sono stati in campo, anche in dieci. Dobbiamo portarci dietro il filo conduttore di questa gara, abbiamo le qualità per raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Instagram Grosso