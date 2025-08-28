Grosso: “Vranckx e Matic sono disponibili. Ecco la nostra idea di calcio”

28/08/2025 | 13:05:10

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara dello Zini contro la Cremonese. Di seguito, le dichiarazioni salienti: “La bravura per me è non mettersi troppi pensieri ma essere bravi a fare partite, a mettere in campo le nostre qualità, a sapere che ci sono le possibilità di ottenere quello che vogliamo ottenere in ogni gara e prepararsi al meglio per affrontare la partita, senza focalizzarsi solo sul risultato finale ma la bravura è quella di pulire le teste, mettere in campo le nostre qualità e fare la partita nel primo scontro diretto del nostro campionato”. Su Vranckx e Matic: “Sono due ragazzi bravi che sono venuti a integrare la nostra squadra. Siamo tutti disponibili, poi chi ha più condizione e chi meno, ma ho tutti i ragazzi a disposizione tranne Thorstvedt e Skjellerup e Koné squalificato e Missori che è in procinto di partire. Nella gara è importante chi la inizia e poi diventa determinante chi entra ma anche chi non partecipa perché abbiamo una lunga maratona da affrontare”. Sul possibile cambio modulo: “Nella nostra idea c’è quella di giocare con tre giocatori offensivi e quattro giocatori dietro poi in mezzo capire come ci si può posizionare in base alle caratteristiche, a volte l’anno scorso abbiamo messo un difensore in più o un attaccante in più, ci disponiamo per andare a prendere il nostro obiettivo e per questa gara non credo che ci saranno grossi stravolgimenti di modulo”.

Foto: Instagram Grosso