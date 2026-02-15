Grosso: “Complimenti ai ragazzi ma guardiamo subito avanti”

15/02/2026 | 15:40:50

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Siamo molto contenti, sapevamo che difficoltà poteva portare l’Udinese. L’approccio non è stato buono, siamo andati a ritmi bassi, molto meglio nella ripresa. Tante cose positive poi nel proseguo della gara. Le cose positive ce le teniamo strette, ci sono cose belle e cose meno, per riuscire a portare avanti quanto di buono fatto dobbiamo calcare su entrambe le cose. Nella ripresa siamo riusciti a fare più triangolazioni e a creare di più, complimenti ai ragazzi ma guardiamo subito avanti”.

Foto: Instagram Grosso