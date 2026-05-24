Grosso: “Ci incontreremo con la società e capiremo cosa fare. Questi due anni li dedico a mio padre”

24/05/2026 | 18:10:24

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Parma, soffermandosi anche sul futuro: “Ci incontreremo a giorni con la società e capiremo il da farsi. Di questi due anni vorrei fare una dedica a mio papà che non c’è più e voglio pensare che mi abbia accompagnato. Mi ci soffermo poco, ma mi piace fare un passo indietro e riconoscere quello di buono che è stato fatto dall’anno scorso e poi di fare un buon campionato di Serie A, con 49 punti fatti praticamente in 33 giornate. Ciò significa fare qualcosa di incredibile. Ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto sognare di fare qualcosa di diverso, ma siamo incappati in delle difficoltà”.

foto x sassuolo