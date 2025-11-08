Grosso: “Cercheremo di fare una grandissima partita. L’Atalanta ha giocatori forti e un ottimo allenatore”

08/11/2025 | 14:30:20

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Se per domani chiedo più gol o più attenzione? C’è da fare una partita piena, ai nostri livelli alti, c’è bisogno anche di un pizzico di buona sorte ma quello che possiamo controllare è quello che dipende da noi. Dobbiamo fare una grande prestazione collettiva, riconoscere i momenti, rimanere dentro la gara è difficile ma ogni gara può essere un’opportunità e cercheremo di fare una grandissima partita. Indisponibili? Dopo l’ultima sosta c’era stata una bella botta di rientri. Abbiamo fatto 3 partite in una settimana, questa è l’ultima di questo ciclo, ma di quelli che avevamo fuori nessuno è a disposizione. L’Atalanta? Vengono da una partita difficile e hanno tirato fuori da una prestazione molto bella. Loro a livello di punti avrebbero potuto avere qualcosa in più ma le prestazioni le hanno fatte, il gol fatto o preso cambia i giudizi, il risultato determina tanto ma questa è una squadra che ha giocatori forti, una proprietà forte, grande allenatore, dirigenti preparati, negli anni hanno fatto un capolavoro e noi andiamo lì per provare ad approfittare di quello che il calendario ci offre”.

Foto: Instagram Grosso