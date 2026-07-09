Grosso: “C’è tanto da fare. L’obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura”

09/07/2026 | 14:20:33

Oggi è il giorno della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il neo tecnico viola ha dichiarato: “Società? Ci confrontiamo tanto da quando ci siamo parlati, a fine dello scorso campionato. Abbiamo trovato subito questa intesa, ci siamo confrontati. Siamo consapevoli della situazione. Sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello. Poi tante cose si possono raccontare e immaginare, poi è sempre il lavoro e il tempo che fa realizzare le cose. Stiamo mettendo dei tasselli, facendo crescere il club da tanti punti di vista. Cercando di costruire. Mi piace sottolineare queste parole. Ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura. È questo il nostro obiettivo. Titolo? Riuscire a vincere è nel sogno di tutti. Per me le emozioni sono determinanti, spostano oltre i dettagli. Io vivo di emozioni. Ero emozionato quando ho raccontato di 30 o 20 anni fa, così come quando parlo di questa opportunità in una città magnifica. Le emozioni sono determinanti per costruire qualcosa di importante, cerco di trasferirlo anche nei ragazzi. Sentire nella pancia la voglia e l’ambizione di spostare l’asticella più in alto. Step dopo step l’obiettivo è provare ad alzare l’asticella. È il giorno zero, c’è tanto da fare. Voglio conoscere i ragazzi, capire cosa sentono. Voglio ragazzi che sentano questo tipo di emozioni, che non si carichino di responsabilità ma che vadano in campo a rendere orgoglioso un tifo appassionato come quello della Fiorentina. Vorrei essere orgoglioso di essere riuscito a realizzare ciò che stiamo immaginando ora. Rendere la Fiorentina una squadra protagonista del nostro campionato. A volte faccio questo giochino. Ogni tanto immaginare dove vuoi andare, cosa vuoi diventare, ti può schiarire la strada che devi fare per arrivarci. So che bisognerà passare attraverso meno parole e più fatti”.

Foto: Instagram Fiorentina