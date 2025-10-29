Grosso: “Berardi? Sta bene, non ci sono complicazioni ma domani non ci sarà”

29/10/2025 | 12:51:15

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“La partita di domani? Fare la partita è una caratteristica che andiamo a ricercare, saper rimanere nelle gare, anche quelle più difficili, per me è una dote importante da avere, da perseguire, da coltivare, perché alla lunga quando hai le opportunità e riesci a esprimere le tue qualità ti permette di ottenere risultati belli. Cose positive da mantenere e altre da migliorare. Nel finale abbiamo allentato le maglie perché qualche occasione l’abbiamo concessa, se avessero raddoppiato non avremmo potuto urlare allo scandalo. Berardi? Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni ma gli sono stati dei giorni di riposo e non ci sarà come non ci saranno Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo”.

Foto: Instagram Grosso