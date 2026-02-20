Grosso: “Berardi simbolo del Sassuolo, Matic è un giocatore assoluto e grande persona”

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport soffermandosi su Berardi e Matic: “Berardi è il simbolo di questa squadra da tantissimi anni, il protagonista di molte stagioni e della scalata fino all’Europa di questo club. Questa è una società con valori e ambizioni e sono felice di esserne partecipe. Matic è un’aggiunta in un gruppo che aveva fatto benissimo lo scorso anno. Abbiamo aggiunto giovani di prospettiva e Matic, un giocatore assoluto, una grandissima persona oltre che un grande calciatore”.

