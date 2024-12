Grosso: “Berardi? Se la partita fosse andata in un altro modo, lo avrei fatto entrare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha così spiegato l’esclusione di Domenico Berardi: “Se fosse andata la partita in un altro modo uno spezzone l’avrebbe fatto anche lui, ma Berardi viene da un infortunio lunghissimo e non vogliamo sovraccaricarlo di minuti. Ma non è questa la serata in cui deve esprimere la sua qualità, abbiamo altri obiettivi”.

Foto: Instagram Sassuolo