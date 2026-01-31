Grosso: “Berardi? Lo conoscete meglio di me è un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto”

31/01/2026 | 17:34:57

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Le vittorie con la Cremonese e il Pisa che segnale danno? Abbiamo fatto una ottima partita, ho visto molte cose positive da riproporre e altre da migliorare. Berardi? Lo conoscete meglio di me è un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto. Il possibile rosso su Muric? Ho visto la dinamica, e per precauzione ho mandato Turati a scaldarsi”.

Foto: Instagram Grosso