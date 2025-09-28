Grosso: “Bella vittoria, ce la teniamo stretta. Servono partite di alto livello”

28/09/2025 | 15:13:27

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha analizzato in conferenza stampa la vittoria contro l’Udinese: “Le vittorie in questo campionato necessitano di prestazioni di alto livello e complimenti ai ragazzi perché non era facile. C’è stata una partenza difficile perché nei primi minuti abbiamo concesso il fianco e poi grazie ai 2 gol abbiamo concesso poco, a parte quei due episodi, un po’ frettolosi. Nella ripresa non siamo stati bravi a giocare da squadra, qualcuno giocava in maniera individuale e loro hanno trovato il modo di accorciare la gara e poi abbiamo fatto un finale bello e abbiamo portato a casa una vittoria pesante, bella, che ci teniamo stretta”.

Foto: Instagram Grosso