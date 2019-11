Grosso: “Balotelli? Non ha nelle corde il rincorrere l’avversario. Non dovevamo prendere il 4-0”

Ha parlato, al termine della sfida persa dal suo Brescia contro il Torino, il tecnico delle rondinelle Fabio Grosso: “Diciamo che la gara è stata condizionata dagli episodi, sul 2-0 siamo anche rimasti in 10. Abbiamo reagito nel secondo tempo, poi il 3-0 ci ha definitivamente tagliato le gambe. Sarebbe stato importante non prendere il quarto gol, nel finale ci siamo slegati e non va bene, anche e soprattutto in ottica futura”.

Perchè la sostituzione, all’intervallo, di Balotelli? “Perdevamo 2-0, con l’uomo in meno, Mario lo conosciamo tutti, non rientra fra le sue caratteristiche quella di rincorrere l’avversario, specie se sei in dieci uomini. Mi è sembrato il cambio più corretto”.

Foto: Brescia Facebook