Grosso: “Affrontiamo una squadra solida. Domani sarà difficile, ma ce la metteremo tutta”

27/09/2025 | 13:20:54

Fabio Grosso ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 12:30 tra Sassuolo e Udinese. Ecco le sue parole:

“Cosa ci lascia la partita persa in Coppa Italia? Ogni partita ci dà indicazioni, ma raramente prendiamo decisioni drastiche: non ci sono né promossi né bocciati. Tutto viene valutato e ponderato, e solo dopo abbiamo delle risposte. Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha fatto meglio e ha meritato la qualificazione, e ci ha dimostrato che abbiamo ancora tanto da fare. Ora siamo concentrati su una nuova sfida, sempre difficile: le partite di Serie A sono tutte complicate, e noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo possibile, come proveremo a fare anche domani. L’aspetto mentale domani può contare? Questo discorso viene naturale, ma la bravura sta nell’accantonarlo, perché alcune squadre – noi compresi – sono riuscite a fare punti contro avversari potenzialmente superiori. Affronteremo una squadra solida, da tempo in questa categoria; non la metterei tra le 6-7 squadre che si giocano la salvezza. Sappiamo che sarà difficile, sappiamo che ci saranno difficoltà, ma daremo il massimo.”

Foto: Instagram Grosso