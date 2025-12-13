Grosso: “Affrontiamo una squadra prima in classifica, ricca di giocatori forti. Per domani recuperiamo Vranckx”

13/12/2025 | 13:17:43

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Cosa significa per noi la partita con il Milan? Significa sapere di andare ad affrontare una partita top livello perché affrontiamo una squadra prima in classifica, ricca di giocatori forti, con un allenatore molto bravo, in un ambiente bello: è tutto superlativo. C’è bisogno di alzare il nostro livello per cercare di rimanere nella partita e per provare a fare le cose che sappiamo fare quando l’avversario ce lo permette. Gli indisponibili? Chi stava bene sta bene, recuperiamo Vranckx. Un virus durante la settimana ci ha un po’ destabilizzato ma per ora non ci sono conseguenze gravi e mi auguro che non ce ne siamo per la partita di domani”.

Foto: Instagram Grosso