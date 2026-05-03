Grosso: “Le cose sono diventate belle con il lavoro. Il Sassuolo ha le idee chiare”

03/05/2026 | 17:54:27

Fabio Grosso ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Milan: “L’approccio alle partite a volte non è stato dei migliori e abbiamo lavorato tanto. Oggi, invece, è stata una partenza importante e stiamo dando valore a un campionato molto molto bello. Stiamo trovando la forza di fare grandi partite, c’è stato un livello super. Servivano coraggio e personalità, i ragazzi meritano complimenti. Sassuolo? È un club che ha sempre dimostrato di avere visione e idee chiare. Siamo tornati quest’anno in A, abbiamo affrontato squadre forti, superando step di crescita. Il percorso è stato positivo. Quando le cose vanno bene tutto è bello, ma per farlo diventare bello serve il lavoro. E noi siamo stati bravissimi”.

foto x sassuolo