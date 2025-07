Gronbaek si presenta al Genoa: “Sono felice di essere qui. Vieira? Mi ha fatto un’ottima impressione”

Albert Gronbaek, nuovo centrocampista del Genoa, si è presentato ai canali ufficiali del club con semplicità e voglia di iniziare. “Ciao a tutti, mi chiamo Albert, ho 24 anni e vengo dalla Danimarca. Da piccolo mi chiamavano Alberto, Albi o Alb. Ho scelto il numero 11 perché mi piace com’è fatto.” Cresciuto ad Aarhus, ha raccontato di un’infanzia serena, segnata dal calcio e dalla famiglia: “Mio fratello giocava e io ho voluto seguirlo. A tre anni ero già in campo con ragazzi più grandi. Devo molto a lui e a mio padre.” Tra i momenti più importanti della sua carriera, ha ricordato con emozione il gol segnato con la Nazionale contro la Serbia: “forse non è stato il gol più bello in assoluto, ma quello contro la Serbia con la Danimarca è quello che porto nel cuore”. Sul piano personale ha condiviso un consiglio che lo ha aiutato a crescere: “Imparare a dire di no è stato fondamentale. La pressione c’è sempre, ma bisogna divertirsi.” Gronbaek si è detto entusiasta dell’ambiente rossoblù, anche grazie al connazionale Frendrup: “Sono stato a casa sua, mi ha parlato bene del gruppo e dei tifosi. Ho avuto anche ottime sensazioni parlando col mister.” Fuori dal campo si descrive come gentile, umile ed energico. Ama il golf e il tennis, cucina nel tempo libero e ascolta musica di ogni genere, “tranne la classica”. Sorridendo, ha commentato anche lo stile: “In Danimarca ci si veste in modo diverso rispetto all’Italia. A me piace così.”

Foto: X Genoa