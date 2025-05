Grimaldo: “Voglio giocare per le migliori squadre al mondo”. Ci pensa il Real

20/05/2025 | 11:34:37

Intervistato da El Chiringuito, Grimaldo ha parlato della possibilità di lasciare il Bayer Leverkusen, con il Real Madrid che continua a monitorare l’esterno: “Quello che voglio è giocare per le migliori squadre del mondo. Il mio idolo d’infanzia è Messi ma il mio terzino preferito è sempre stato Marcelo. È un dato di fatto, e l’ho detto tante volte”. Sulle voci che lo vedono accostato al Real: “Sono molto felice che il mio nome sia accostato al Real, sinceramente. È un onore che la gente possa anche solo pensare che io sia al livello per giocare nelle squadre più importanti del mondo. È ciò per cui lavoro e l’ambizione che ho. È ciò che voglio. Non ho negato per un attimo di voler giocare per le migliori squadre del mondo”.

FOTO: Instagram Grimaldo