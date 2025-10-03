Grimaldo: “Trasferimento al Barca? Se le cose non succedono, è perché non dovevano succedere. Yamal? È il miglior giocatore del mondo”

03/10/2025 | 10:10:24

Il difensore spagnolo del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, ha parlato in un’intervista di El Larguero, programma radiofonico di Cadena SER. Queste le sue parole:

“Un ritorno al Barcellona? Forse c’è stata la possibilità di andare al Barça, ma non si è concretizzata. Se le cose non succedono, è perché non dovevano succedere. Al Real con Xabi? C’è sempre stata la possibilità di andare con Xabi Alonso al Madrid, ma alla fine non si è fatto nulla. Hanno firmato Álvaro Carreras e non c’è stata più possibilità. Lamine e Pedri? Lamine è un giocatore pazzesco, non solo perché è mio compagno in nazionale. Se me lo chiedi, per me è il miglior giocatore del mondo. Anche Pedri è incredibile, e mi ha sorpreso che sia arrivato così indietro nella classifica del Pallone d’Oro”.

Foto: Instagram Grimaldo