Grimaldo primo acquisto del Bayer Leverkusen: “Hanno fatto uno sforzo per me, che orgoglio”

Il Bayer Leverkusen ha annunciato in mattinata l’ingaggio di Alejandro Grimaldo, difensore classe 1996, in uscita dal Benfica. Il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali del club tedesco: “Arrivare in Germania è una sfida entusiasmante dopo aver giocato per 7 anni in un top club europeo. Sono molto contento di poter mostrare i miei punti di forza anche in Bundesliga, è uno dei migliori campionati d’Europa e in termini di ambiente e atmosfera degli stadi è unico. Il Bayer Leverkusen ha fatto uno sforzo per me e questo mi rende davvero orgoglioso. Sono sicuro che passeremo dei momenti fantastici insieme”.

Foto: twitter Bayer Leverkusen