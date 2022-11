Grifo: “Seconda doppietta in Nazionale, sono felice. La squadra mi supporta, sono orgoglioso di essere qui”

Vincenzo Grifo, attaccante della Nazionale e del Friburgo, ha parlato alla Rai dopo la vittoria in amichevole contro l’Albania.

Queste le sue parole: “Seconda doppietta in Nazionale. Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia”.

Il mister ha sempre creduto in te.

“Una situazione splendida, giocare per questi colori fa sempre tanto tanto piacere, è un orgoglio essere qui con grandi giocatori. Farò sempre tutto per essere qui”.

Com’è il rapporto con la squadra? “I ragazzi mi stimano e mi danno supporto, questo mi dà tanta tanta forza, è un periodo che va avanti bene, spero continui così”.

Foto: twitter Friburgo