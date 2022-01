Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo e dell’Italia, è entrato nel mirino della Sampdoria. Confermate le indiscrezioni di stamattina del Secolo XIX che riportava di come il giocatore classe 1993 fosse ritenuto dal club blucerchiato più che adatto per il gioco di D’Aversa. Lavori in corso.

FOTO: Hoffenheim sito