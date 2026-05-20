Grifo: “Aston Villa più forte. Sconfitta meritata, ma siamo felici del percorso”

20/05/2026 | 23:53:00

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha parlato a Sky dopo la sconfitta nella finale di Europa League.

Le sue parole: “Molto orgoglioso della squadra, quest’anno abbiamo fatto 52 partite e dato al massimo. Oggi abbiamo incontrato un Aston Villa molto forte e in giornata perfetta, abbiamo perso meritatamente”.

Cosa vi lascia questa esperienza? “La squadra ci ha creduto fino alla fine, ma abbiamo affrontato un Aston Villa con tanta classe. Siamo molto orgogliosi di dove siamo arrivati. Volevamo vincere questa coppa, era una giornata di storia. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta e questo si deve accettare”.

Mancata un pizzico di concentrazione? “Se dai spazio a giocatori come Tielemans e Buendia… poi hanno fatto tiri perfetti. Il primo gol ha dato forza all’Aston Villa”.

Foto: Instagram Grifo