Grifo: “Abbiamo guardato molte gare del Bologna. Orsolini è una gran bella persona”

01/10/2025 | 19:46:13

Vincenzo Grifo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Friburgo: “Abbiamo guardato molte partite del Bologna, non la conoscevo come squadra ma è una buona formazione con giocatori con ottime individualità. Hanno una buona organizzazione di gioco e domani non vediamo l’ora di scendere in campo. A Lecce sono stati sfortunati. Quando penso all’Italia penso al sole e al buon cibo, ma non sono qui in vacanza. È la mia patria, mi piace essere qui, mi godo l’aria italiana e l’atmosfera. In Italia la pizza è molto buona ed anche il caffè è una peculiarità. Orsolini è una gran bella persona. Come calciatore è cresciuto molto. È un mancino molto bravo nell’uno contro uno. Si è meritato la convocazione di Gattuso in Nazionale. È un giocatore chiave per il Bologna e può decidere le partite da solo, anche se il Bologna ha anche altri giocatori che dobbiamo temere. Il Bologna è compatto, gioca uomo su uomo e sarà importante vincere i duelli. Riccardo comunque ha avuto un grande percorso di crescita nella sua carriera”.

Foto: Instagram Grifo