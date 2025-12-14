Griezmann: “Voglio vincere un titolo con l’Atletico in questa stagione”

14/12/2025 | 12:30:09

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a El Mundo Deportivo sulla stagione dei colchoneros.

Queste le sue parole: “Quello che voglio è vincere un titolo con la squadra in questa stagione. Ho ancora qualche mese e quello che voglio è essere in buona forma fisica e mentale e aiutare la squadra come ho fatto oggi quando sarà il mio turno”.

L’attaccante francese, come riportato da Mundo Deportivo, prosegue: “So che cercherò di dare il massimo nei minuti che l’allenatore mi concederà. A volte segnerò un gol come oggi e altre volte, come a Bilbao, non toccherò la palla. Devo accettare che andrà così. Amo il calcio e ogni volta che tocco la palla mi rende felice. Mi rende felice anche vedere i tifosi allo stadio che ci incitano. Tutto questo mi rende felice e mi aiuta ad accettare ogni ruolo che mi viene assegnato”.

Foto: sito Atletico Madrid