Griezmann: “Ultima gara in Europa al Metropolitano. Tutto ciò sarà sempre nel mio cuore”

29/04/2026 | 23:20:39

Antoine Griezmann è stato votato come mvp della sfida fra Atletico Madrid e Arsenal.

Il francese ha salutato il Metropolitani, visto che stasera è stata la sua ultima gara europea nello stadio madrileno: “E’ stata una partita di buon livello, al ritorno dovremo vincere a Londra ma sapevamo sarebbe stato difficile. A Londra dovremo lottare”.

Come ha visto il rigore per l’Arsenal? “L’arbitro ha deciso secondo il suo metro, mi è sembrato che l’attaccante lo abbia cercato”.

L’ultima partita di Champions in casa dell’Atletico? “Lo è stato soprattutto all’inizio, con la gente che mi ha accolto con grande calore. Terrò sempre nel mio cuore e nella mia testa questo momento”.

Foto: Twitter UCL