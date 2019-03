Griezmann sul futuro: “Ogni anno è così, sono stufo”

Autore del quarto gol nel 4-0 della Francia sull‘Islanda, Antoine Griezmann al termine della gara ha commentato così le voci sul suo futuro: “Sono già abituato e anche un po’ stufo, ogni anno è sempre così”. L’attaccante dell’Atletico Madrid è al centro di tante voci di mercato che lo vedrebbero al Barcellona in estate, ma Le petit diable si è concentrato sul presente e su questo finale di stagione: “Gli infortuni? E’ stato un po’ difficile, ma sono sempre stato fiducioso, so che la squadra ha bisogno di me e ora ci attende un buon finale di campionato”.

Foto: Mundo Deportivo