Griezmann: “Sul cross sono in fuorigioco, ma il difensore sbaglia il rinvio e per questo io riprendo il pallone”

L’attaccante della Francia ha parlato nel post partita ai microfoni di TF1 di quanto accaduto nella partita e del gol annullato. Di seguito le sue parole: “Sul cross sono in fuorigioco. Ma non importa. Ho detto all’arbitro che non avevo intenzione di andare a colpire sul cross, ma il difensore sbaglia il rinvio e per questo io riprendo il pallone. Abbiamo approcciato male la partita, ma siamo comunque primi, ora è importante pensare alla prossima partita”

Foto: Twitter Francia