Griezmann: “Sono felice di essere al Barcellona, voglio vincere tutto”

Prime parole da giocatore del Barcellona per Antoine Griezmann. Il francese, acquistato dai catalani dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro, ha parlato a Barça TV: “Sono felice, non vedo l’ora di allenarmi con il gruppo. Il mio obiettivo è vincere tutto. Ho parlato con i miei connazionali Umtit e Dembélé, mi hanno aiutato a prendere questa decisione e ora voglio divertirmi insieme a loro, gli altri compagni e Valverde. Giocare con Messi e altri campioni, conoscerli da vicino e in allenamento, è una gioia. Spero di portare tutto il mio entusiasmo in questo grande club. Visca el Barça”.

Foto Twitter Barcellona