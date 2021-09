Griezmann saluta il Barcellona: “Ho dato tutto per questa maglia

Antoine Griezmann, che nella notte dopo una lunga trattativa tra Barcellona e Atletico Madrid, è tornato da Simeone. L’attaccante francese, attraverso un messaggio su Instagram, ha salutato i tifosi blaugrana: “Me ne vado ringraziandovi per il vostro affetto. Ho dato tutto per questa maglia e me ne vado triste per non essere riuscito a godere del vostro supporto dagli spalti, ma sono orgoglioso di essere stato uno di voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Foto: Instagram Griezmann