Griezmann, prima volta da “nemico” al Metropolitano: Atletico-Barça infiamma la Liga

La Spagna attende con grande suspense la sfida di campionato fra Atletico Madrid e Barcellona. Domani alle 21.00 al Wanda Metropolitano va in scena uno dei primi big match della Liga: dopo 14 giornate, i Blaugrana di Valverde sono al secondo posto in classifica con 28 punti, tre in meno del Real che ha però una gara in più. L’Atletico invece, pur essendo imbattuto da 10 giornate in campionato, è quarto con 25 punti. Dunque un eventuale successo dei Colchoneros, porterebbe la truppa di Simeone alla pari del Barça. Al Metropolitano si gioca una sfida nella sfida fra due squadre che vogliono l’intera posta in palio: sarà infatti il primo ritorno a Madrid davanti al suo ex pubblico per Antoine Griezmann. Le Petit Diable in estate ha salutato la banda del Cholo per spiccare il volo verso il colosso Barcellona. E l’accoglienza non potrà certo essere benevola per il francese, che in maglia biancorossa ha dato finora il meglio di sé. Ma non è tutto: sarà la prima trasferta stagionale di Messi e compagni in quel di Madrid. Dopo le condanne degli indipendentisti catalani, il clima non sarà dei più amichevoli nella capitale spagnola, contro un club che da sempre rappresenta il simbolo dell’indipendenza della Catalogna. Insomma, una partita ricca di significati, da non perdere assolutamente.

Foto: Twitter personale Griezmann