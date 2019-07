Griezmann non si presenta al ritiro dell’Atletico. Ora il Barcellona…

E’ guerra totale tra Antoine Griezmann e l‘Atletico Madrid. Dopo il duro comunicato, i Colchoneros avevano convocato il francese per il ritiro pre-campionato. Ma Griezmann, come ampiamente prevedibile, non si è presentato alla Ciudad Deportiva de Majadahonda. Ora dunque si attendono le prossime mosse del Barcellona, che con il presidente Bartomeu ha confermato la volontà di andare fino in fondo, e soprattutto la presa di posizione dell’Atletico che potrebbe aprire un dossier a carico del francese.

Foto: Mundo Deportivo