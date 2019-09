Griezmann ma non solo: l’Atletico e un’estate da record. E se il tormentone Correa…

L’estate dalle parti di Madrid, sponda Atletico, è stata più torrida che mai. La squadra spagnola ha cambiato volto, andando a restaurare – quasi completamente – la rosa a disposizione di Diego Simeone. Tanti acquisti, tra i quali brilla la stella di Joao Felix strappato al Benfica per una cifra superiore ai 120 milioni di euro, ma anche tante cessioni. Dai giocatori venduti, i Colchoneros hanno ricavato la cifra monstre di 313 milioni di euro: da Antoine Griezmann (120) e Lucas Hernandez (80) a Rodri (70) e Gelson Martins (30), passando per Luciano Vietto (7,5) e Mensah (3,6), oltre ai 2 milioni derivanti dalla cessione in prestito di Nikola Kalinic. Un’estate da record considerato che nessuno, tra i principali club europei, si è avvicinato a certe cifre. E pensare che si fosse concretizzata anche la cessione di Angel Correa al Milan, trattativa diventata un vero e proprio tormentone, l’Atletico avrebbe raggiunto un particolare primato: la squadra che ha guadagnato maggiormente in un’unica sessione di mercato è stata il Monaco, che nell’estate del 2017 ha ricavato ben 320 milioni con le cessioni di Kylian Mbappé (135), Thomas Lemar (70), Fabinho (45), Terence Kongolo (20), Rachid. Ghezzal (14), Soualiho Meite (11,5), Adama Diakhaby (10) e Joao Moutinho (5,6).

Foto: Twitter personale Angel Correa