Griezmann, l’Atletico lo celebra con una maglia speciale

Antoine Griezmann entra ufficialmente nella storia dell’Atletico Madrid: con il gol segnato in Supercoppa Spagnola, è diventato di miglior marcatore all-time dei Colchoneros. Le Petit Diable ha superato Luis Aragones portandosi al primo posto con 174 reti. Secondo quanto appreso da AS, per prossima partita al Wanda Metropolitano, che vedrà l’Atletico affrontare il Valencia, i componenti della squadra giocheranno con una maglia celebrativa, che porta la scritta “Antoine Griezmann, Goleador de Leyenda”.

Foto: sito ufficiale Atletico Madrid