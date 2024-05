Griezmann: “Ho visto Pogba ed era molto triste. Noi lo aspettiamo, ci mancherà”

Intervenuto in conferenza stampa, Antoine Griezmann ha così parlato di Paul Pogba, centrocampista della Juventus che a causa della squalifica non prenderà parte a Euro2024: “L’ho visto a Madrid due mesi fa. Era molto triste, commosso. Ce la farà, ha iniziato ad allenarsi da solo .Noi lo aspettiamo. Ci mancherà la sua potenza a centrocampo, la sua gioia di vivere, la sua voglia di vincere, era un grande leader nello spogliatoio ed è triste non averlo tra noi”.

Foto: Twitter Juventus