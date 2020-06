Griezmann ha le idee chiare: “Voglio chiudere la carriera in MLS”

Intervistato dal Los Angeles Time, Antoine Griezmann, attaccante francese del Barcellona, ha ribadito di avere le idee chiare sul suo futuro: “Vincere la Liga e la Champions League col Barça sarebbe un sogno. E dopo vincere qualsiasi cosa viene dopo: c’è il Mondiale del Qatar. E poi la MLS. Non so con quale squadra ma voglio giocarvi. Per me è un obiettivo chiudere la carriera negli Stati Uniti giocando bene e facendo parte di un team che possa vincere”.

Foto: profilo Twitter personale Antoine Griezmann