Griezmann: “Conte è un ottimo tecnico. Ritrovare Godin sarà speciale”

Alla vigilia della sfida di Champions League tra i suo Barcellona e l’Inter, l’attaccante blaugrana Antoine Griezmann ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Valverde: “Le partite di Champions sono speciali, dovremo fare un grande lavoro di squadra per vincere e portare a casa i tre punti, unica cosa che conta. Io sto bene, ma ovviamente ancora devo migliorare soprattutto nei movimenti con la palla. Devo entrare maggiormente nel gioco della squadra, ma sto bene e sento fiducia. Manca poco per essere il miglior Griezmann. Messi non parla tanto e io neanche, quindi non è semplice… Ma siamo in sintonia, abbiamo un buon rapporto. È stato infortunato e purtroppo non abbiamo potuto migliorare la nostra connessione, ma siamo due bravi ragazzi. Dembelé si sta allenando bene, purtroppo quando entri in una spirale di infortuni diventa complicato uscirne. Noi però siamo qua per aiutarlo e farlo sentire bene. La Champions è il sogno di tutti, spero che possiamo riuscirci. Non so se quella di domani sarà la partita più difficile da quando sono qui, ma sono certo che Conte sia un ottimo tecnico che ha sempre ottenuto ottimi risultati. E per questo domani sarà una gara difficile in cui dovremo dare il meglio di noi stessi per ottenere i 3 punti. Rivedere Godin al Mondiale è stato speciale, quando ci siamo affrontati. Tutte le gare sono speciali contro Diego perché è un amico e un grande esempio. È il padrino di mia figlia, quindi sarà ancora più speciale. Ma se ci saranno trucchi per coglierlo di sorpresa, li userò“.

Foto: twitter Barcellona