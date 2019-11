Griezmann confessa: “Giocare al Barça non è facile, ora devo conquistarmi la fiducia”

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Telefoot commentando i suoi primi mesi alla corte di Valverde: “Non è il posto più facile dove giocare. E’ una nuova squadra, un club differente rispetto a quello prima, una nuova tattica di gioco. Però bisogna lavorare, sono orgoglioso di dove sono. Abbiate fiducia in me e tutto andrà come deve andare. Devo conquistarmi la fiducia.. Io poi sono un giocatore che pensa alla squadra, pensa a come si possono muovere gli altri compagni in campo. Se posso segnare molto meglio certo, però non è il mio obiettivo principale“, ha chiuso Griezmann.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona