Griezmann: “Con Simeone sono arrivato a un livello che non avrei mai immaginato. Ora non penso alla MLS”

07/04/2026 | 22:08:24

Antoine Griezmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona: “Sono arrivato a un livello che non avrei mai immaginato con Simeone. Prima alla Real Sociedad e poi con lui, che mi ha insegnato tantissimo, sia come giocatore sia come uomo. Non è il momento di parlare di questo. Ho la testa completamente rivolta ai quarti di finale, una sfida incredibile, piena di livello e di calcio”.

Foto: sito Atletico Madrid