Griezmann: “Con Messi non ho problemi. Sono un bersaglio facile perché parlo poco”

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha parlato a Universo Valdano del suo attuale momento con la maglia dei blaugrana. Queste le parole del francese che è finito spesso nelle critiche dai tifosi catalani: “Ho detto nella mia presentazione con il Barcellona che non volevo parlare fuori, ma in campo. Penso che sia ora di rimettere le cose al loro posto. Ho sopportato cose e commenti per molto tempo. Messi? Voglio dimostrare e voglio che la gente sappia che non ho nessun tipo di problema con nessuno, mi concentro solo su cosa fare cioè migliore il più possibile. In un anno e mezzo ho avuto tre allenatori, ognuno con uno stile diverso, e c’è stata anche una pandemia di mezzo a rendere più difficile il mio adattamento. Ex agente? Ho smesso di avere una relazione con lui dal giorno in cui mi sono sposato. Il giorno del mio matrimonio l’ho invitato e non è venuto, per questo ho smesso di avere parlare. Parla perché né mio padre né mia sorella parlano alla stampa, lo chiamano. Ma Leo sa che ho molto rispetto e ammirazione per lui. Calendario? Viaggiamo ogni due tre giorni. Non ci riposiamo e questo causa infortuni. Bechkam? E’ un idolo dentro e fuori dal campo, una persona speciale.”

Foto: twitter Barcellona