Griezmann: “Con il Napoli avevamo voglia di fare una grande partita”

Antonine Griezmann, dopo la vittoria sul Napoli in Champions League, ha parlato ai microfoni ufficiali del club catalano. Queste le parole dell’attaccante francese del Barcellona: “Sembra un torneo internazionale con le nazionali. È differente rispetto al passato, ma è bello condividere questa esperienza con i compagni. Abbiamo davanti 3 partite per vincere la Champions League, cercheremo di rimanere uniti anche nei momenti più difficili. Ogni squadra in questo torneo può vincere la partita. Napoli? La squadra aveva voglia di fare una grande partita. All’inizio non avevo il ritmo, poi sono cresciuto.”

Foto: twitter Barça