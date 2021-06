Griezmann bestia nera della Germania: i precedenti

Questa sera, per il gruppo F dell’Europeo, alle 21 giocheranno Francia e Germania. Una finale anticipata con le 2 Nazionali che sono le grandi favorite di Euro2020. Ma i fari saranno puntati su Antoine Griezmann, campione del Mondo 2018 con 6 gol in 7 presenze, e miglior marcatore dell’ultimo europeo oltre ad essere uno dei migliori della Francia (91 presenze in carriera e 37 gol). L’attaccante quando vede la Germania si scatena, contro i tedeschi negli ultimi quattro precedenti ha realizzato due doppietta: nella Nations League del 2018 e nella semifinale dello scorso Europeo del 2016.

FOTO: Twitter Fifa World Cup