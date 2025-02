Griezmann attacca il Real Madrid: “Gli arbitri vanno lasciati in pace”

Per l’Atletico Madrid e Antoine Griezmann è già clima derby. Hanno fatto molto discutere le invettive del Real Madrid contro le scelte arbitrali protratte nei confronti del club nelle ultime settimane, e il presidente Perez ha addirittura minacciato la possibilità di agire per vie legali. L’attaccante francese ha parlato della questione a Movistar+ (dichiarazioni riprese poi da Marca), attaccando direttamente il Real per la tensione generata sulla classe arbitrale.

“Dobbiamo smetterla con queste assurdità, perché per me sono assurdità e alla fine siete voi giornalisti che più o meno date a queste cose un po’ di respiro. Se dichiarazioni di questo tipo dei club non venissero riportate e nessuno ne avesse parlato, non ci sarebbe stata così tanta tensione per gli arbitri. Adesso non importa chi arbitrerà, lui andrà allo stadio, dovunque sia, con la paura di sbagliare, sa che tutti lo stanno guardando e non è bene che un arbitro vada a una partita così. Dobbiamo lasciare in pace gli arbitri, ne hanno abbastanza di noi in campo, figuriamoci di qualsiasi altra assurdità fuori. È colpa di tutti, club, presidenti, giornalisti… Lasciate in pace gli arbitri, ne hanno abbastanza di noi in campo senza dover avere a che fare con queste assurdità”.

Foto: Instagram Griezmann