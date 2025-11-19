Griezmann: “Atletico? Voglio vincere una Champions e un campionato, ho ancora molto da dare”

19/11/2025 | 22:27:11

Intervistato da AS, Griezmann ha parlato anche del suo futuro con l’Atletico Madrid: “Voglio sempre di più. Ho ancora molti minuti da giocare, gambe e forza mentale per continuare e diventare una persona importante per il club. Voglio dimostrarlo a tutti, e voglio essere ancora più importante. Io già una leggenda del club? Ci penserò più avanti. Ora devo continuare a dimostrare, giorno dopo giorno, che posso ancora giocare. Gli obiettivi? Vincere un campionato, una Champions League, una Coppa del Re. Ci sono ancora tante cose da realizzare e voglio continuare a portare gioia alla gente e ai miei compagni di squadra”.

Foto: sito Atletico Madrid