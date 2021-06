Griezmann: “Al Barcellona ho vissuto momenti tristi. Messi? Andiamo d’accordo”

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona e della Nazionale francese, nel corso di un’intervista rilasciata a l’Equipe, si è soffermato sulla sua esperienza in Catalalogna. “Se vissuto momenti tristi? Sì. Quando perdi il campionato, ad esempio, mi ha rattristato. E anche a inizio stagione, perché non giocavo, non mi sentivo importante. Sono abituato a giocare tutte le partite, i big match. Ma devo dire che mi sono ritrovato quando ero in panchina contro il Real Madrid (sconfitta 3-1 nell’ottobre 2020 ndr). Mi ha fatto impazzire vedere i miei compagni che si scaldavano in campo mentre io ero li accanto. Ma queste sono le scelte dell’allenatore e bisogna accettarle e fare di tutto per fargli cambiare idea”.

Poi su Messi: “Il nostro rapporto è buono. Andiamo d’accordo. A volte ci scriviamo messaggi, comunichiamo molto in allenamento. Non abbiamo la pressione di sbagliare un passaggio con lui. Sul campo le cose migliorano sempre di più. Quest’anno è stato un po’ complicato perché abbiamo avuto molti infortuni e abbiamo giocato in un sistema in cui tutti non erano necessariamente nella loro posizione migliore. Ma inizieremo una nuova stagione con tutti che stanno bene e sono sicuro andrà ancora meglio”.

FOTO: Twitter Barcellona