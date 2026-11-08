Gremio, Libertadores a rischio: arriva la qualificazione ma c’è lo spettro della retrocessione

08/11/2026 | 10:19:34

Il Gremio conquista un posto nella finale della Copa do Brasil e mette un piede nella prossima edizione della Libertadores. La qualificazione alla competizione continentale, però, non è ancora certa. A mettere tutto in discussione è la delicata situazione in campionato, con il rischio concreto di retrocessione in Serie B. La squadra guidata da Renato Gaúcho ha centrato la finale dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atlético-MG, forte del successo per 2-0 ottenuto nella gara d’andata. Un risultato che, con il nuovo regolamento, garantisce ai due finalisti della Copa do Brasil un posto nella Libertadores 2027. La vincitrice accederà direttamente alla fase a gironi, mentre la seconda classificata dovrà passare dai turni preliminari. Il Gremio attende ora di conoscere l’avversaria della finale, che uscirà dalla sfida tra Palmeiras e Vasco. Se dovesse qualificarsi il Palmeiras, già in possesso di un posto nella fase a gironi attraverso il Brasileirão, il Grêmio potrebbe beneficiare di un ulteriore passaggio e ottenere l’accesso diretto alla fase a gironi. Resta però un ostacolo tutt’altro che secondario. Il regolamento CONMEBOL prevede infatti che i club partecipanti alla Libertadores appartengano alla massima divisione nazionale nell’anno della competizione. E il Grêmio, al momento, è in piena zona retrocessione: occupa il 18° posto in classifica con 37 punti, quando mancano soltanto quattro giornate alla conclusione del campionato. Il calendario propone ancora quattro appuntamenti decisivi: Bahia in casa, Santos in trasferta, Corinthians fuori e Mirassol tra le mura amiche. Il Gremio dovrà quindi conquistare la permanenza in Serie A per poter trasformare la qualificazione ottenuta sul campo in una partecipazione effettiva alla Libertadores 2027. In caso di retrocessione, il posto continentale verrebbe riassegnato attraverso il Brasileirão.

Foto: x Gremio