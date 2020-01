Gremio, il presidente: “Vogliamo Pedro in prestito. Kannemann? Non si muove”

La Fiorentina deciderà nei prossimi giorni il futuro di Pedro. L’idea è quella di mandarlo a giocare e c’è davvero una fila interminabile per il talento brasiliano. Il Fluminense vorrebbe riprenderlo, c’è stata una proposta del Flamengo, c’è il Gremio, in Europa spingono il Besiktas (soprattutto), il Benfica e altri club. I viola vogliono pensarci poi prenderanno una decisione. Intanto, Romildo Bolzan, presidente del Gremio, intervistato dal Correio do Povo ha parlato proprio del possibile asse di mercato con la Fiorentina: “Proveremo a prendere Pedro in prestito. Kannemann? Lui è un elemento troppo importante per noi e non partirà La nostra idea è quella di trattenere Kannemann e provare ad ingaggiare l’attaccante della Fiorentina”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina